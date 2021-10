Il derby si inasprisce e Colantuono si tiene stretto Ribery

Tensione, divieti, appelli, misure di sicurezza. Il tutto per il derby tra Salernitana e Napoli. Il botta e risposta sul web inasprisce la situazione, minacce di violenze, sfottò di tifosi. Sarebbe preferibile parlare solo di campo, laddove i granata sognano di fare come Davide contro Golia. Stefano Colantuono ha detto che serve una «partita perfetta» per provare a fermare la capolista e, n aturalmente occorre la qualità. E gli uomini. Il Napoli ha perso Osimhen. La Salernitana – sotto questo aspetto – ha soltanto Ribéry. «Anche se ne togliessi uno al Napoli pochi ce ne sono nella rosa azzurra altrettanto forti. Ribéry me lo tengo stretto. Ho già detto che andrebbe clonato. Se è più forte di Insigne? Non rispondo. Insigne è campione d’Europa ed è il simbolo del Napoli. Riguardo FR7 basta guardare lo score che tiene attaccato dietro la maglia. In carriera ho allenato tanti grandi calciatori. Ma lui è il più grande».

Il Mattino