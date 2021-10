[Grafico form.] Salernitana – Napoli: il Mattino dà la sua formazione

Sette clean sheet su dieci gare. Contro i 4 del Milan. Il secondo peggior attacco (dopo quello del Venezia) contro la migliore difesa della serie A. E poi c’è quella panchina che, da metà campo in su, sembra quasi infinita (anche se oggi l’elenco è lungo perché anche Ounas e Manolas restano a casa) e che Spalletti dimostra di saper maneggiare con grande accortezza. L’uso della panchina è una risorsa. E lo sarà anche oggi in caso di necessità. Ecco, Elmas, Demme e Lozano non saranno titolari ma sono pronti, nel caso a cambiare il volto. C’è anche Petagna, l’eroe della gara con il Genoa, che darà la staffetta a Mertens nel corso del secondo tempo. Insomma, anche all’Arechi fuori i secondi. Si fa per dire: le scelte sono fatte per questa sera (ma i ripensamenti sono sempre all’ordine del giorno). Elmas, per esempio, è uno di quelli che più degli altri si sente pronto. È una specie di jolly là nella mediana, senza dimenticare che potrebbe anche essere un vice Insigne. Si racconta a Radio Kiss Kiss. «Sono cambiate tante cose rispetto a un anno fa. In campo siamo più squadra vera e giochiamo tutti. Pensiamo come una sola persona e per questo siamo più forti. Il mister ha dato più fiducia anche a quelli che non sono titolari e spero di fare ancora meglio». Ammette che «il ruolo dove mi trovi meglio è quello da mezzala ma posso giocare in tutte le posizioni. Voglio solo fare meglio per la squadra. Non importa se gioco poco, l’importante che è la squadra vada bene», confida. Fonte: P. Taormina (IL Mattino)