[Formazioni] Salernitana-Napoli, Colantuono ha scelto il duo offensivo. Zielinski al posto di Elmas

Questo pomeriggio allo stadio “Arechi”, fischio d’inizio ore 18,00, il Napoli sfiderà i padroni di casa, in un derby e nel più classico dei testa-coda del campionato. La compagine granata dovrà fare a meno di cinque calciatori, ma Colantuono schiererà il classico 4-3-1-2. Ribery agirà alle spalle delle punte Djuric e Bonazzoli. In difesa spazio a Stramberg e Gyomber. Infine nella mediana Schiavone vince il ballottaggio su Kastanos. In casa azzurra, out Osimhen in attacco, in vantaggio Mertens su Petagna. A centrocampo stavolta Zielinski la dovrebbe spuntare su Elmas.