Elmas: “3 punti per la nostra classifica; i rigori li tira Insigne”

Il derby con la Salernitana, le sue insidie. Mai dare nulla per scontato. Elmas ne è consapevole, così come tutta la squadra. Così come tutti sanno chi tira i rigori: «Abbiamo parlato tra di noi, sappiamo dei rischi che ci aspettano questa sera. Sono tanti, ma andiamo là per vincere e non pensiamo ad altro. I tre punti sono importanti per noi stessi e per la nostra classifica, ma per parlare di scudetto c’è tempo: Inter e Milan sono sempre lì». Chiarisce che «è Insigne che calcia i rigori, lui è un campione, è fortissimo, per questo li tira sempre lui». Riserva a chi? A Salerno servirà la forza di tutti con Spalletti che sarà alla prese, da un momento all’altro della partita, della difficile arte della sostituzione, la seconda cosa più difficile per un tecnico dopo la scelta degli 11 titolari. Non tutti sanno pescare la pepita giusta tra le riserve, lui fino ad adesso non ha sbagliato mosse.

Il Mattino