DAZN – Spalletti: “Insigne ha un affaticamento muscolare, non l’ho rischiato”

Mister Spalletti, dopo la vittoria del Napoli, interviene ai microfoni di Dazn per il consueto commento: “Insigne non è subentrato perchè ha un affaticamento muscolare, l’ho tenuto fuori nel finale anche per evitare rischi, mischie e cose così…Sentiva questo fastidio ieri e stamattina non era passato, se ci fosse stato bisogno sarebbe entrato, lo aveva detto lui stesso, perchè ne avevamo parlato. Abbiamo cominciato con Mertens, sapevamo che lo avremmo sostituito, poi Petagna ci ha dato una grossa mano in fase difensiva, in avanti e in fase di contenimento. La Salernitana ha giocato una grande partita, noi non abbiamo gestito bene la superiorità numerica. Io sono orgoglioso di essere stato accettato da questo gruppo, che è di bravi ragazzi, che hanno solo bisogno di essere guidati, questi vogliono il bene del pubblico, della società, ma loro sono una squadra forte, lo erano anche prima. L’espulsione mi sembra al limite, la trattenuta era minima, però c’è stata, forse la palla non sarebbe stata recuperata dall’ avversario, ma Fabbri ha deciso così, adesso dobbiamo essere bravi noi a sopperire alla mancanza di Koulibaly. Oggi ancora una volta abbiamo dimostrato che quelli che subentrano sono fondamentali a fatti, non a parole…”