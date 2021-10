DAZN – Petagna: “Con il mio fisico faccio fatica, ma sono contento di essere rimasto”

Andrea Petagna, nel secondo tempo, è subentrato e ha dato una “svolta” alla partita. A fine gara è ai microfoni di Dazn: “Con il mio fisico non è sempre facile subentrare, ma il mister è bravo a metterci in forma tutti, poi sta a noi a metterci in mostra e a sfruttare l’occasione. Siamo stati bravi, dovevamo sfruttare la profondità con Zielinski e non era facile in uno stadio così, che caricava in questo modo. Io ho sperato di giocare al posto di Osimhen, ma mi piacerebbe anche giocare con lui, è un grande calciatore. Il mister è stato bravo a farci credere di più in noi stessi, l’anno scorso questa convinzione è mancata, e il risultato si è visto anche in partite sporche come questa. Siamo un gruppo di 23 giocatori, più o meno tutti sullo stesso livello, anche i nostri allenamenti hanno ritmo e livello alti. Sono contento di essere rimasto a Napoli per lavorare con un grande allenatore”