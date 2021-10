DAZN – Il match winner Zielinski: “Siamo forti, lo dicono i risultati”

Il match winner è lui, Piotr Zielinski e a fine gara interviene ai microfoni di DAZN: “Non è stato facile, perchè io ho sbagliato un gol quasi fatto all’inizio, e la gara si è complicata; fortunatamente poi siamo riusciti a vincere. La Salernitana ha difeso bene, noi riuscivamo ad arrivare ai 20 metri, ma non riuscivamo ad entrare in area. Siamo consapevoli di essere forti, lo dicono i risultai, alla fine speriamo che possa avverarsi qualcosa, che possa arrivare lo scudetto che tutti sogniamo. Sono contento per il mio gol, ma soprattutto per i 3 punti, perchè vogliono dire continuità…Stasera la Salernitana ha dimostrato cuore e grinta, sostenuta dai suoi tifosi che si sono fatti sentire…”