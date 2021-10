Aguero, il malore in campo: diagnosticata un’aritmia cardiaca

Ieri, il Kun Aguero si è accasciato in campo. Si è portato una mano al petto, un malore. Si stava giocando Barcellona/Alaves. E’ uscito dal terreno di gioco ed è stato portato in ospedale dove ha trascorso la notte. I medici gli hanno riscontrato un’aritmia cardiaca. Sport.es scrive: “Aguero è stato sottoposto ad alcuni controlli cardiologici a causa del dolore al torace e gli è stata diagnosticata un’aritmia cardiaca, cioè un disturbo della frequenza del ritmo cardiaco. Ora, il ‘Kun’ sarà sottoposto ad analisi più approfondite per continuare ad analizzare il suo stato di salute”. Il calciatore, aggiunge, appare calmo, ma ovviamente preoccupato per quanto gli sta accadendo.