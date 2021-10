A Salerno l’ora di Mertens, altro turnover nella notte polacca

Non c’è nulla di scontato nel calcio, neanche quando di fronte si trovano Davide e Golia. Colantuono parla di partita perfetta, Spalletti non è turbato più di tanto, neanche dall’ assenza di Osimhen, visto che al suo posto giocherà il bomber numero uno della storia del Napoli, ovvero Mertens. Scocca la sua ora proprio nei giorni del cuore pieno di gioia per l’annuncio dell’arrivo del suo primo bebè. Nel giorno in cui, come con il Genoa, bisogna fare i conti con il forfait del fenomeno con la maglia numero 9, difficilmente Lucianone rischierà di far riposare qualcun altro. Il ballottaggio tra Lozano e Politano stavolta premia l’italiano, anche perché la prova del messicano nel turno infrasettimanale non ha fatto fare salti di gioia a Spalletti. In mediana ritorna Zielinski, con la sua solita tendenza a galleggiare tra il ruolo di mezzala e quello di trequartista. Poi Anguissa e Fabian. Non è tempo di turnover anche se Demme e soprattutto Elmas scalpitano. Ma magari se ne parla nella notte polacca di giovedì.

Il Mattino