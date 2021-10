Il Napoli è arrivato a Cava dei Tirreni, vicino Salerno, dove domani affronterà la squadra granata in un derby che si preannuncia davvero intenso per il più classico dei testa-coda. Una calorosa accoglienza dei tifosi azzurri alla squadra azzurra, per caricarli in vista di domani all”Arechi“.

La Redazione