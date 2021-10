[Video] CALCIO FEMMINILE – A. Pistolesi (all. Napoli): “Abbiamo la nostra identità. Andiamo a vincere”

Arriva la Sampdoria domani a Cercola – fischio di inizio alle 14.30 – ed il Napoli Femminile torna in campo dopo la sosta del massimo campionato. Tutte rientrate le nazionali (ultima in ordine di tempo Deppy Chatzinikolaou, da valutare le sue condizioni) e rosa praticamente al completo (ha recuperato anche la camerunense Awona) per la sfida contro le blucerchiate.

“Siamo di fronte al primo di quattro scontri diretti che ci aspettano nelle prossime cinque partite – afferma il tecnico azzurro Alessandro Pistolesi -. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutte, a maggior ragione con la Sampdoria che rispettiamo molto perché è una realtà nuova nel femminile ma con tanta gente di esperienza in campo come in panchina”. Pistolesi vede un Napoli in grande crescita: “Abbiamo ricercato la nostra identità, abbiamo cambiato anche sistema di gioco e adesso siamo certamente amalgamate meglio. Contro Milan e Juve avremmo meritato qualcosa in più proprio perché abbiamo trovato un equilibrio che sono certo ci sarà utile nel prosieguo del campionato, a partire ovviamente già dalla partita con la Sampdoria”.

Questo il link alla video-intervista con mister Pistolesi:

CLICCA QUI

La Redazione