“Troppi rigori” e fermano Serra: “paga” i due penalty di Napoli/Bologna

“Si danno molti rigori, troppi. E dai vertici arbitrali, da tempo, è stato esposto un cartello grande così: basta coi tocchi leggeri che diventano penalty. Non ogni contatto è da sanzionare. Il calcio prevede anche il contatto. Il rigore è eccezione, per situazioni nette e gravi di impedimento. Non una quasi consuetudine”. Scrive La Gazzetta dello Sport. Quest’anno la squadra che ha avuto più rigori assegnati a favore è il Napoli: 7 in tutto. Nessun rigore contro. E l’arbitro dell’ ultima gara, quello dei due penalty al Maradona, Serra, è stato fermato per un turno “dopo la direzione controversa in Napoli-Bologna di giovedì sera” dice ancora la rosea.