Serie A: ore 18.00, Verona/Juventus, le probabili formazioni del CdS

Qui Verona

Tudor nel Verona è riuscito a depennare. A suon di gol, oltretutto: sono già diciannove in sette giornate, realizzati dai gialloblù dopo il cambio di allenatore. Un marchio di fabbrica vero e proprio. Stasera il pericolo numero uno per i bianconeri sarà inevitabilmente il Cholito Simeone, fresco di poker alla Lazio: alla Juve l’argentino finora ha segnato quattro volte.

Qui Juve

Oggi contro il Verona ci sarà la Juve numero 14 in 14 partite. La brutta notizia è rappresentata dallo stop di Chiesa per affaticamento muscolare, come il recidivo Ramsey. In porta torna Szczesny, i terzini saranno Danilo e Alex Sandro mentre al centro ecco i primi dubbi: Bonucci e Chiellini dovrebbero essere preservati in ottica Champions, così al fianco di De Ligt può toccare a Rugani, fin qui per lui solo 3 minuti. In regia sembra giunto il momento di Arthur al fianco di Bentancur con Locatelli che potrebbe saltare un giro, a destra Cuadrado, a sinistra è Rabiot il favorito su McKennie e il rientrante Bernardeschi. Davanti, senza Chiesa e Kean, c’è ancora Morata in vantaggio per affiancare Dybala, ma Kaio Jorge e Kulusevski scalpitano. Fonte e grafico CdS