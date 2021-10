Serie A: ore 15,00, Atalanta/Lazio. Le possibili formazioni del CorrSport

Qui Bergamo

Nella filosofia di Gasperini non è contemplata più di una partita alla volta, ma con la super sfida di martedì alle porte contro lo United il tecnico dell’Atalanta dovrà necessariamente schierare la formazione iniziale in funzione del doppio impegno casalingo. L’allenatore, rispetto alla gara con la Sampdoria, ha recuperato Demiral: il difensore turco andrà al centro della difesa supportato da De Roon e Lovato, con Musso confermato tra i pali. I nerazzurri dovranno però fare a meno di Palomino (squalifica per somma di ammonizioni) e Rafa Toloi, il difensore italo-brasiliano resta fermo ai box e potrebbe saltare anche il match di martedì contro lo United, come confermato dallo stesso Gasperini: «Serve più prudenza. Non sarà facile recuperarlo. Pessina invece sta recuperando bene, così come Gosens. Ma Robin ha subito un infortunio più pesante».

Scelte quasi obbligate anche a centrocampo, con Koopmeiners in cabina di regia insieme a Freuler. Sulla destra Zappacosta è diventato un intoccabile mentre sul versante opposto Maehle è favorito su Pezzella. In attacco il tecnico atalantino vuole andare sul sicuro, con Pasalic libero di muoversi tra le linee e Zapata come riferimento centrale. Ilicic, al momento, è il favorito per ricoprire il ruolo di seconda punta accanto al colombiano: le ultime prestazioni e il gran gol contro la Sampdoria hanno fatto salire le quotazioni dello sloveno. Chi ha fatto qualche passo indietro rispetto lo scorso anno è invece Muriel, al momento l’attaccante sudamericano deve ancora trovare la giusta condizione: serve maggiore continuità per poter tornare nell’undici titolare. Gli alibi però non devono rappresentare un ostacolo, d’altronde lo ha confermato lo stesso Gasperini: anche in un momento di enorme difficoltà l’Atalanta ha reagito nel miglior modo possibile.

Qui Lazio

Per ora dovrà migliorare la classifica con i soliti big e gli eterni dubbi legati al centrocampo. Milinkovic giocherà per la quinta volta di fila e Sarri è tornato a parlare del calendario, polemizzando. «Dopo la sosta siamo alla terza partita su cinque con meno di 72 ore di riposo, non è successo a nessuna squadra di Serie A. Sarà una difficoltà in più a Bergamo». Era già accaduto a Verona dopo l’impegno di Europa League con il Marsiglia e per il successivo turno infrasettimanale con la Fiorentina. Succederà oggi, peraltro senza trascurare le esigenze dell’Atalanta: è attesa dalla Champions e ha diritto all’anticipo del sabato. Semmai bisognerà invertire il trend negativo in trasferta. Ecco la risposta, quasi matematica. «Per riuscirci la Lazio deve giocare come all’Olimpico. Con lo stesso livello di personalità, attenzione, applicazione, determinazione. Non ci siamo riusciti nelle ultime trasferte. Squadra più timida, meno aggressiva, poco intensa, quindi abbiamo pagato. Il campo è delle stesse dimensioni, le porte anche. A volte troviamo terreni belli come a Verona, altre volte brutti, ma siamo abituati. Non vedo cosa cambia. E’ un discorso di mentalità». Questo, invece, è il copyright di Sarri.

Fonte e grafico CdS