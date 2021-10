SERIE A – Hellas Verona-Juventus 2-1, doppio Simeone fa sprofondare la squadra di Allegri

Allo stadio “Bentegodi” si è giocato il match tra l’Hellas Verona e la Juventus, dove le emozioni non sono mancate. I padroni di casa sfiorano il vantaggio con Lazovic, Sceszcny devia sul palo. Dopo un minuto risponde Morata con il tacco, ma si salva la difesa scaligera. I padroni di casa passano in vantaggio, tiro di Caprari, para il portiere polacco, ma da pochi passi segna Simeone. La punta dei gialloblu, però è in uno stato di grazia, conclude a giro e gran gol imparabile. La Juventus nel finale di primo tempo coglie la traversa con Dybala. Nella ripresa i bianconeri cercano una reazione, ma trovano la squadra di casa attenta. All’improvviso arriva il gol per la squadra di Allegri, McKennie tutto solo manda sotto l’incrocio. Il Verona ha l’occasione per triplicare con Kalinic, ma spreca davanti a Sceszcny. Nel finale di gara, super parata di Montipò sul tiro di Dybala. Per Allegri è sempre crisi profonda e rischia davvero di vedersi allontanare le dirette concorrenti per la zona Champions.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale (67′ Ceccherini); Faraoni, Tamèze (75′ Bessa), Miguel Veloso, Lazovic (67′ Sutalo); Barak, Caprari; G.Simeone (83′ Kalinic). All. Igor Tudor.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro (82′ Pellegrini); Cuadrado (69′ Kulusevski), Bentancur (57′ McKennie), Arthur (69′ Bernardeschi), Rabiot (57′ Locatelli); Dybala, Morata. All. Massimiliano Allegri

Gol: 11′ Simeone (V), 14′ Simeone (V), 80′ McKennie (J)

Assist: 2-1 Danilo (J)

Ammoniti: Lazovic (V), Danilo (J), Casale (V), Faraoni (V), Arthur (J), Gunter (V), Morata (J)

Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli

A cura di Alessandro Sacco