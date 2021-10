SERIE A FEMMINILE – M. Panico (all. Pomigliano): “Il Verona? Assetate di punti, ma ci faremo trovare pronti”

Questo pomeriggio, presso lo stadio “U. Gobbato” di Pomigliano, le padroni di casa affronteranno l’Hellas Verona per la settima giornata di campionato. Ieri è stato intervistato il tecnico delle “pantere” Mimmo Panico. “La squadra si è allenata molto bene, dopo i tre giorni di riposo abbiamo sempre fatto sedute di allenamento e un giorno ci siamo allenati anche due volte. Arriviamo al match con il Verona nelle migliori condizioni possibili. Abbiamo avuto tre ragazze che hanno giocato in settimana e che hanno fatto comunque tante ore di aereo. La Ippolito è stata addirittura in Messico ed è rientrata solo giovedì, ritornando a lavorare con il gruppo. E’ arruolabile come Cetinja che ha giocato due partite da titolare con la Serbia e Vaitukaityte che ha giocato un’intera partita contro l’Italia. Le ragazze si sono allenate e sono disponibili per la gara di sabato, potranno giocare perché stanno bene a livello fisico. Il Verona è assetato di punti e verrà a Pomigliano per fare risultato. Sappiamo che sarà uno scontro difficile perché loro hanno comunque tradizione e sono abituate a giocare a questi livelli. Lo scorso anno hanno ottenuto una salvezza molto importante. Nelle ultime partite sono andate anche in vantaggio sia con l’Empoli che con la Fiorentina. In avanti hanno delle giocatrici molto pericolose così come nell’intero organico, sia nel reparto arretrato che nel reparto di centrocampo. Hanno calciatrici di esperienza e quindi per noi sarà un test difficile, ma ci faremo trovare pronti per fare del nostro meglio”.

Fonte: pomiglianocalciofemminile.it