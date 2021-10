SERIE A FEMMINILE – Al Pomigliano lo scontro salvezza. Vince la capolista Juventus

Quest’oggi sfida tra l’Inter dell’ex Rita Guarino e la Juventus per le prime posizioni della classifica della serie A femminile. Le bianconere vincono per 1-2, con le reti di Bonansea e Staskova, non basta per le nerazzurre il momentaneo pari di Nchout. Lo scontro salvezza tra il Pomigliano femminile e l’Hellas Verona viene vinto dalle campane con la doppietta decisiva di Banusic. Infine l’Empoli vince per 2-0 contro la Lazio Women grazie alle reti di Oliviero e Prugna su calcio di rigore.

Empoli Ladies-Lazio Women 2-0

Inter-Juventus Women 1-2

Pomigliano femminile-Hellas Verona 2-1

A cura di Alessandro Sacco