Scommesse Salernitana/Napoli: un abisso tra le quotazioni di Osi e Djuric

Derby ritrovato in A tra Salernitana e Napoli, separate da 21 punti e da un pronostico sulla carta sbilanciatissimo. Spalletti e i suoi partono a quota schiacciante (1,32) su Planetwin365, l’impresa di Colantuono dopo il blitz a Venezia pagherebbe 9,30, mentre il segno “X” vale 5,40. L’ultimo precedente risale al 2009 in Coppa Italia, quando gli azzurri si imposero per 3-0. Lo stesso risultato stavolta è a 9,65, anche se in quota è favorito lo 0-2 a 7,19. Sul fronte marcatori è Osimhen ad avere le migliori chance, con il suo gol offerto a 1,85. Per la Salernitana un’altra rete di Bonazzoli è a 4,50, poco più indietro rispetto a Djuric (4,00). Fonte: CdS