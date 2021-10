Salvione, giornalista: “Mertens? E’ necessario aumentargli il minutaggio”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, ecco le sue parole: “La difesa di Spalletti ha il primato per il minor numero di gol subiti, ma va sottolineato come la fase difensiva coinvolge il sacrificio di tutta la squadra, partendo dall’attaccante. Poi, ovvio, la solidità che Koulibaly e Rrahmani stanno dando al reparto è qualcosa di strepitoso, spesso gli avversari non arrivano nemmeno a calciare in porta. Turnover? Mi aspetto solo il rientro di Politano e Zielinski dal primo minuto, nonostante giovedì ci sia la gara col Legia Varsavia. Spalletti ha in grande considerazione anche Lozano, le scelte che fa sono dettate dallo stato di forma dei suoi ragazzi. La stagione è lunga e ci saranno periodi più difficili, dove ritornerà molto utile anche Diego Demme. Anguissa? Probabilmente rende meglio da mediano che da mezzala, ma il giudizio va fatto su tutto il reparto. Contro il Bologna c’è stato un mix di qualità, con Fabian, dinamismo con Elmas e aggressività con Anguissa. Questo ha creato un reparto perfetto in cui tutti e tre hanno reso alla grande. Mertens? Ci auguriamo che ritorni ai livelli di un paio di anni fa, ma non possiamo saperlo. Adesso sta subentrando dalla panchina, e quando lo faceva con Benitez dimostrava di essere un esperto della chiamata a gara in corsa. Ora credo sia necessario aumentargli il minutaggio, dunque penso debba giocare con più frequenza per recuperare la miglior forma quanto prima. Ghoulam? Non credo possa giocare dall’inizio, anche se Spalletti lo tiene in grossa considerazione. Anche lui può entrare a partita in corso, ma presto, appena sarà pronto, rientrerà nella schiera dei titolari”.