PRIMAVERA 1 – Hellas Verona-Juventus 2-0, secondo successo in campionato per gli scaligeri

Questa mattina l’Hellas Verona allenato dall’ex calciatore tra gli altri del Napoli, Nicola Corrent ha affrontato la Juventus per il campionato Primavera. Nella prima frazione sono i padroni di casa a sfiorare il vantaggio con Minnocci, salva Senko in calcio d’angolo. Gli ospiti rispondono con Chibozo, risponde al meglio Calabrese. Nella ripresa gli scaligeri sbloccano la gara con Yeboah, si gira in un fazzoletto e batte il portiere degli ospiti. Il raddoppio arriva con lo scavetto di Bosilj. Arriva per il Verona la seconda vittoria stagionale, passo indietro invece per la Juventus anche sul piano dei gioco.

HELLAS VERONA (3-5-2): Kivila; Redondi, Coppola, Calabrese (C); Minnocci, Colistra, Pierobon, Turra, Bragantini; Yeboah, Bosilj.

A disposizione: Boseggia, Toniolo, Ebengue’, Squarzoni, Florio, Gomez, Diaby, Terracciano, Caia, Patane, Rigo, Cazzadori.

Allenatore: Nicola Corrent.

JUVENTUS (4-2-3-1): Senko; Savona, Fiumanò, Citi, Dellavalle; Doratiotto, Turicchia (C); Maressa, Sekularac, Chibozo; Galante.

A disposizione: Scaglia, Ratti, Nzouango, Rouhi, Omic, Bonetti, Iling, Ledonne, Cerri, Turco, Mbangula, Strijdonck.

Allenatore: Andrea Bonatti.

Arbitro: Sig. Gemelli di Messina.

Assistenti: Sig. Biffi di Treviglio e Sig. Torraca di La Spezia.

Fonte: ilbianconero.it