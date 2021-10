Pasquale Cassese, opinionista: “Spesso si critica Adl a prescindere…”

A “1 Football Club”, Pasquale Cassese, imprenditore ed opinionista:

“Con l’anno nuovo arriverà una bella notizia dalla sponda Insigne. Inizia a vedersi la luce in fondo al tunnel del rinnovo. Lozano? Dopo la protesta per la sostituzione prematura contro la Roma, Spalletti, al primo allenamento, lo ha affrontato di faccia a Castel Volturno, invitandolo, di fronte a tutto il gruppo, a manifestargli le sue perplessità, a dimostrazione del grandissimo carattere del nostro allenatore. Spesso si critica Adl a prescindere, ma con il mister ci ha visto più lungo di tutti. Salernitana? Luciano ed i ragazzi sanno bene cosa fare. Questa settimana sarà un viatico fondamentale, soprattutto perché il Milan avrà degli impegni gravosi. Contro la Roma abbiamo raggiunto un pareggio che vale tre punti, ed il campionato ce lo dimostrerà: in passato, una gara nervosa come quella l’avremmo persa al 100%. Mario Rui? So per certo che con Gattuso litigava in continuazione. Era sulla lista dei partenti, Giuntoli aveva dato mandato a Giuffredi di venderlo, poi Spalletti lo ha visto e ne ha bloccato la cessione. Con la continuità che sta avendo in questa stagione, sta dimostrando a tutti che ci eravamo sbagliati nel suo giudizio”.