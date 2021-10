Napoli pensa al prossimo futuro. Pronti due innesti per gennaio

Il Napoli continua la sua corsa inesorabile, ma è già tempo di pensare al prossimo futuro. Al mercato invernale mancano due mesi, ma il club partenopeo comincia già a muoversi, spero per le zone da rinforzare, in particolare la fascia sinistra, dove Spalletti può contare solo su Mario Rui, ed il recuperato Ghoulam.

I nomi nel mirino sono quelli di elementi già seguiti la scorsa estate, il mozambicano Reinildo Mandava, classe 1994 in forza al Lille, e Noussair Mazraoui, 22enne marocchino dell’Ajax. Entrambi andranno in scadenza di contratto nel prossimo giugno: per uno dei due il Napoli potrebbe decidere di attendere lo svincolo, ma per l’altro è possibile un affondo a gennaio con versamento di un modesto indennizzo al club di appartenenza.

