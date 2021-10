Mertens, prima il Napoli e poi la tentazione dell’Mls

Ieri sui social la compagna di Dries Mertens Kate, ha annunciato che nei prossimi mesi ci sarà la nascita del primogenito, quindi l’auspicio che si possa chiamare Ciro e che nasca a Napoli. Sul primo non è da escludere ovviamente, ma sulla seconda invece arrivano tentazioni di mercato. Si chiamano Mls o il Canada, pronte a riempire d’oro il bomber principe del club azzurro. Mertens come Insigne, sono a scadenza di contratto nel 2022, quindi bisogna iniziare a guardarsi intorno. Il belga però fino a fine stagione ha un obiettivo dare una mano alla squadra, compreso il periodo di Gennaio. Sarà il mese che Osimhen mancherà per la Coppa d’Africa, perciò il buon Dries sarà indispensabile per i gol e tenere la squadra al vertice. A Marzo sarà padre, a Maggio non è da scartare il tricolore e poi dopo si vedrà. Napoli o America, c’è distanza, ma Mertens al momento non ci pensa.

Fonte: Fabio Mandarini CdS