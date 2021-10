Kalidou Koulibaly guadagna quanto mezza squadra granata…

In campo sarà sfida aperta. Perché il calcio non è mai scontato. Ma tra Salernitana e Napoli c’è un abisso economico, fuori dal rettangolo di gioco. Il ritorno in Serie A dei granata, ha visto per la società salernitana tanti sforzi sul mercato. Ma il monte ingaggi resta il più basso della categoria. Così come il valore complessivo della rosa sul mercato. La sfida Ribéry-Koulibaly, infatti, infiammerà il campo. Ma nel portafogli viene stravinta dal difensore azzurro. Kalidou è il più pagato dal club azzurro (6 milioni di euro più bonus). Mentre il suo avversario – arrivato da star a Salerno questa estate – percepisce “appena” 1,5 milioni a stagione, secondo l’accordo trovato ad agosto. L’ingaggio che il Napoli paga a Koulibaly, basterebbe a coprire gli stipendi di mezza rosa granata. In cui spiccano quelli di Simy e Obi (1 milione). Non ci sarebbe sfida nemmeno nel computo totale. Aurelio De Laurentiis versa nelle tasche dei suoi calciatori poco più di 100 milioni di euro (lordi) a stagione. Mentre, per la Salernitana, il monte ingaggi complessivo (lordo) si attesta poco al di sotto dei 18 milioni di euro. La rosa che oggi gestisce Colantuono, è quella con il valore più basso in Serie A. Appena 36 milioni di euro. Il Venezia, penultimo, ha quasi il doppio del valore. Discorso inverso, invece, per la squadra di Spalletti. Che chiude il podio della Serie A, con un valore di 518 milioni. Solo Juventus (602 mln) e Inter (525 mln), al momento, valgono di più.