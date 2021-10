Insigne-Osimhen, tutto chiarito all’interno delle mura di Castel Volturno

Ieri mattina il Napoli ha ripreso gli allenamenti al Training Center Konami di Castel Volturno, con l’obiettivo del derby contro la Salernitana. Seduta dedicata al defaticante per chi ha giocato contro il Bologna e l’altro gruppo che non è sceso in campo su un altro campo per ricaricare le batterie. Nel frattempo ieri è stata la giornata del chiarimento tra Insigne e Osimhen. Il nigeriano voleva battere il calcio di rigore contro i felsinei e le immagini fanno notare che il ragazzo non ha esultato ed era tornato a centrocampo. Alla fine i due si sono chiariti, del resto non è il momento delle tensioni e delle questioni personali. C’è da essere tutti compatti e le mura di Castel Volturno sono state il teatro della ritrovata serenità.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport