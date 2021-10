IL MOMENTO GRANATA

La Salernitana ha rialzato la testa dopo il brutto ko contro l’Empoli, il peggior esordio possibile per Colantuono sulla panchina granata, al posto dell’esonerato Castori, riscattato dal bel successo di Venezia in rimonta. Tre punti che hanno consentito alla Salernitana di lasciare l’ultimo posto in classifica, occupato ora dal Cagliari, e di ritrovare energie positive in vista dell’attesissimo derby contro il Napoli. Il tecnico granata deve fare i conti ancora con numerose assenze, soprattutto a centrocampo (dove mancano i due Coulibaly), intanto ha ridisegnato la squadra con la difesa a quattro riportando Gyomber centrale in coppia con Strandberg e avanzando Ribery di qualche metro: ora il francese si muove da trequartista allargandosi soprattutto a sinistra, la sua zona di campo preferita, rifornendo le due punte Djuric e Bonazzoli

FARO RIBERY E RIPARTENZE

L’ex attaccante del Bayern Monaco è stato incontenibile a Venezia, ha servito l’assist dell’1-1 a Bonazzoli, si è guadagnato ammonizioni e l’espulsione di Ampadu, per l’entrata ai sui danni, restando sempre nel vivo del gioco. In attacco tutti i palloni sono passati per lui e questa sarà la soluzione che la Salernitana cercherà di attuare contro la solidissima difesa del Napoli, insieme alle ripartenze provando a recuperare palla per lanciarsi negli spazi. Una squadra attenta in fase difensiva con duelli uno contro uno in tutte le zone di campo e con l’idea di non abbassarsi troppo a ridosso dell’area di rigore. Fonte: Il Mattino