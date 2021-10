Il momento azzurro: il Napoli di Spalletti arriva al derby con il morale alto

Sta benissimo il Napoli che contro il Bologna ha dato un’ennesima prova di forza confermandosi in testa alla classifica in coppia con il Milan. In ripresa la Salernitana che a Venezia ha piazzato un colpo importantissimo per ritrovare entusiasmo nella corsa salvezza.



IL MOMENTO AZZURRO

Gli azzurri di Spalletti arrivano al derby con il morale alto. Il Napoli ha confermato solidità difensiva e pericolosità offensiva: compattezza, equilibrio tattico e convinzione della propria forza sono le qualità che stanno facendo la differenza. E poi gli interpreti che si stanno esprimendo al meglio i tutti i reparti. Super Koulibaly, leader della difesa, affiancato alla grande da Rrahmani: un Napoli di ferro, grazie all’apporto in fase difensiva di tutti i compagni a cominciare dagli attaccanti, la squadra che ha subito meno gol di tutte (soltanto 3) e che in sette partite di campionato su dieci non ha incassato reti.



PALLEGGIO E DIFESA BUNKER

La copertura delle fasce garantita da Di Lorenzo, che insieme a Koulibaly ha giocato tutte le partite di campionato e Europa League, e Mario Rui. La coppia di centrocampo perfetta formata da Anguissa che assicura forza e fisicità e Fabian Ruiz, l’uomo di grande qualità. In attacco l’estro di capitan Insigne, i gol di Osimhen, e le tante soluzioni offensive da poter schierare inizialmente a e partita in corsa con i cinque cambi. Tutte le carte che Spalletti potrà mettere sul tavolo e che finora si sono dimostrate vincenti con gli azzurri che hanno conquistato nove successi su dieci partite di campionato. Napoli dalla forte d’identità con una fisionomia ben precisa e l’idea di base di andare a fare sempre la partita mantenendo il pallino del gioco e cercando di andare a segno con lucidità senza sbilanciarsi per non prestare il fianco alle ripartenze avversarie: questo il piano tattico di sempre e che lo sarà anche nel derby contro i granata. Fonte: Il Mattino