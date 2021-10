Giancarlo Padovan, giornalista: “Napoli? In questo momento non c’è nessuna più forte”

A Punto Nuovo Sport Show, Giancarlo Padovan, giornalista:

“2 anni è stato fermo Spalletti, 2 anni è stato fermo Allegri. Ma mentre l’allenatore della Juventus sembra arrugginito, Spalletti sembra essere perfetto. Una squadra che subisce così poco è che segna così tanto, che non provoca mai sorprese negative, senza veri passaggi a vuoto è davvero incredibile. La Juventus ha avuto già due passaggi avuto importanti contro Empoli e Sassuolo, il Bologna non è mai stato un possibile passaggio a vuoto. C’è stata una chimica particolare tra l’allenatore e la squadra e che insieme siano facendo il massimo. Si tratta di una squadra forte ed in Italia, in questo momento non c’è nessuna più forte. Il numero aumentato dei rigori è il prezzo che paghiamo all’applicazione del Var, l’obiettività arbitrale non sarà mai possibile. Ci sono arbitri che vedono il gioco ed il contatto in modo lecito ed altri che hanno invece diverse anche volontà di essere protagonisti. Credo che non si possa più tornare indietro”.