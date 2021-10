In queste ore sono in circolazione le maglie celebrative del “Pibe de Oro” che in occasione di Napoli-Lazio di fine Novembre, dovrebbe essere indossata dalla squadra di Luciano Spalletti, una maglia che verrà indossata per uno/due partite. Nn è mancata la reazione di Diego Armando Maradona Jr. che non ha certo gradito. «Questa maglia non è autorizzata. Noi eredi siamo sconcertati!» Si attenderà nelle prossime ore la risposta del club azzurro.

Fonte: ilmattino.it