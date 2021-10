[Formazioni] Salernitana/Napoli, ballottaggio in attacco per Colantuono. Due cambi per Spalletti

Domani alle ore 18,00 allo stadio “Arechi”, si giocherà il derby tra i padroni di casa della Salernitana e il Napoli, nel più classico dei testa-coda. Per i granata diverse le assenze, tra le quali i due Coulibaly. Ci sarà un ballottaggio in attacco Djuric o Simy, con il bosniaco in vantaggio, dove potrebbe affiancare Bonazzoli e Ribery alle loro spalle. In casa azzurra due soli i cambi dal primo minuto. Zielinski dovrebbe spuntarla su Elmas, Politano invece è in vantaggio rispetto a Lozano. C’è da capire se il centrocampo resterà lo stesso delle ultime sfide, oppure ci sarà una chance per Demme.

Fonte: CdS