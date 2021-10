Curiosità – Il primo articolo e “Caradona”…quel cognome sbagliato

Una piccola storia tra le tante della vita di di un mito. E’ raccontata anche nella prima puntata di Sueño Bendito. Diego, bambino, che legge il giornale dopo la prima esibizione con le Cebollitas dell’Argentinos Juniors a 10 anni. «È sinistro ma sa anche usare il destro», c’è scritto nel breve articolo in cui salta agli occhi l’errore, il suo cognome: Caradona e non Maradona. La Federcalcio argentina ha disposto per oggi che tutti i giocatori delle partite del massimo campionato entrino in campo con una maglietta con il volto di Maradona e che i capitani delle squadre portino al braccio una fascia celeste e bianca con la sagoma del Pibe. Una selezione dei campioni del mondo dell’86 sfiderà il team delle vecchie Cebollitas dell’Argentinos del ‘70.

Fonte: Il Mattino