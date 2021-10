Compleanno Maradona – Tutte le iniziative. Premi, statue e fiaccolate: tutti per Diego  

Avrebbe compiuto 61 anni, all’età di 23 ha scoperto Napoli, una città che l’ha travolto d’affetto e che non lo dimenticherà mai. Per questo, nel giorno del suo compleanno, il primo dopo la sua morte, sono tante le iniziative in programma per omaggiare Diego Armando Maradona: premi, statue, fiaccolate e processioni per celebrare l’argentino in un giorno così speciale. Una serie di appuntamenti ai quali allegare iniziative personali di tifosi per sempre legati al Pibe de Oro. Una delle più belle, originale e dal profondo significato, è stata proposta dai canali ufficiali di Maradona: regalare un pallone da calcio a una bambina o un bambino. Una promessa di felicità. Un’idea diventata subito virale.

QUANTE INIZIATIVE. Si comincia presto: alle 10.30, all’Anti Sala dei Baroni del Maschio Angioino, si terrà la prima edizione nazionale del Premio “Per Sempre Con Diego” organizzato dall’associazione “La Voce degli Ultimi” del giornalista Liberato Ferrara. A parteciparvi saranno, tra gli altri, Gigi Pavarese, dirigente ai tempi di Maradona. Alle ore 11 al Centro Commerciale Jambo1 sarà ospite lo storico presidente azzurro Corrado Ferlaino, che lo acquistò nel 1984, per l’inaugurazione della Mostra Fotografica dal titolo “Il riscatto sociale attraverso lo sport” di Sergio Siano e Yvonne De Rosa.

TUTTI A SOCCAVO. Tra le iniziative più interessanti quella dell’Associazione Centro Paradiso. Appuntamento alle 16.30 all’esterno dello storico quartier generale azzurro in stato d’abbandono dal 2004. “Auguri Diego, incontriamoci fuori al Paradiso” il nome dell’evento promosso dall’associazione che, da tempo, lotta per la riapertura del centro sportivo affinché diventi uno spazio simbolo del diritto allo sport. Nel quartiere Bronx di San Giovanni a Teduccio, dove campeggia il murales di Diego realizzato da Jorit, l’appuntamento è per le ore 22 in via Sacco Verzetti. Ci sarà uno spettacolo pirotecnico organizzato dal gruppo Q.S. Zona Est.

OLTRE NAPOLI. Diego verrà omaggiato a Napoli e non solo. Castellino Del Biferno, un piccolo comune del Molise, in provincia di Campobasso, ha dedicato l’intera giornata a Maradona: inaugureranno una statua chiamata “D1OS” che verrà benedetta con una Santa Messa e verrà ospitata in un piccolo tempio. In Argentina, il governo ha deciso di dichiarare “patrimonio nazionale argentino” la casa natale dell’ex fuoriclasse del Napoli, al civico 523 di Calle Azamor, a Villa Fiorito.

F. Tarantino (C dS)