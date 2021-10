Ciao Mimmo…

Caro Mimmo, come va? Ma allora hai proprio deciso? Nel mese di Diego…Hai deciso di andare a trovarlo…Di farci sapere che là, si…Là va tutto bene…La luce perpetua è… Azzurra… Tuttapost… Va bene, come vuoi… Allora ci vediamo al Maradona…E, poi, dovunque ti pare…Anzi, ovviamente: sempre e, soprattutto, comunque…Da un altrove, Domenico Caputo, Mimmo, continuerà a tifare per il suo amatissimo Napoli…Ma non solo… Continuerà ad impersonificare il meglio della napoletanità. Cultura. Arte. Musica. Fatica. Talento. Lavoro. Da imprenditore. Da lavoratore. Da padre. Da compagno. Da amico. Da tifoso…Che se anche non fosse riuscito a “vedere” il Napoli…Lo percepiva…Lo sentiva…Con tutti i sensi…E, forse, anche oltre. Mimmo: è stato un onore conoscerti…E condividere momenti unici…Ti abbraccio forte…Ci vediamo al Maradona…Ma non solo là…Marraccumann: ogni poco vienici a trovare…E non ti dimenticare…Salutaci Diego…E tutti gli altri nostri cari…