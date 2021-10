Campionato strano, Bianchi sicuro: «Quest’anno il Napoli deve crederci»

Trentacinque anni fa il Napoli di Ottavio Bianchi iniziava l’avventura che a fine stagione avrebbe portato gli azzurri alla conquista dello scudetto e della Coppa Italia. «Io avevo una fortuna: non erano quelli i tempi in cui gli allenatori davano le liste ai presidente per fare gli acquisti. Ti davano dei giocatori e ti dicevano ora faccia lei. Dunque, non mi era neppure consentito di essere contento o scontento». Molto è cambiato e il tecnico dello storico trionfo del 1987 lo sa bene. Fonte: mattino.it