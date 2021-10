Avversario Napoli – Le ultime sulla Salernitana. Domani all’Arechi un ospite “regionale”

Oggi il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono farà le sue scelte di formazione da mandare in campo domani alle ore 18,00 contro il Napoli. In attacco Djuric, decisivo contro il Genoa nel successo casalingo, dovrebbe affiancare Bonazzoli e Ribery alle loro spalle. In difesa Gyomber e Stramberg al centro con Zortea e Ranieri ai lati. Di Tacchio sarà il regista davanti alla difesa. Domani all’Arechi ci sarà il sold-out, venduti già 16 mila biglietti, senza però la presenza dei tifosi azzurri, secondo le regole del Casms. In Tribuna infine ci sarà il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ex sindaco della città di Salerno.

Fonte: F. Esposito CdS