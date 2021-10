Zielinski, sincero: “E’ un momento difficile, ma tornerò ai miei livelli”

Tutti conoscono Piotr Zielinski. Tifosi, addetti ai lavori, compagni di squadra. Tutti sanno che giocatore sia e che talento possieda, figuriamoci se non lo sa lo stesso Zielinski. Il polacco è la fotocopia del giocatore che si è abituati a vedere e lui stesso, con assoluta sincerità, lo ammette. Lo fa prima della gara contro il Bologna, che inizierà dalla panchina per poi subentrare nella ripresa. «Ringrazio sempre Spalletti per la fiducia che mi dà, cercherò di ripagarla. Non sto vivendo un momento facile, ma presto tornerò a giocare ai miei livelli». Non usa mezze misure, il centrocampista del Napoli che conferma il momento complicato. «Sono sereno, però, la forma si acquisisce piano piano e presto tornerò al meglio».