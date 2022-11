TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Napoli-Bologna? Ecco i tre calciatori promossi nella sfida contro i felsinei”

Nel corso di Teleclub Italia, durante la trasmissione “All Club Italia News”, condotto da Francesco Molaro, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Mario Rui? Ieri sera ha fornito una prestazione davvero molto brillante. Ha sfiorato per due volte la rete personale, una il portiere salva in extremis. Nella ripresa non sbaglia una diagonale ed ha giocato con naturalezza. Spalletti che lo ha allenato un anno a Roma, sapeva delle sue qualità e le sta sfruttando al meglio. I migliori della sfida contro il Bologna? Per me oltre a Fabian Ruiz ed Anguissa, aggiungo Rrahamani, il kosovaro aveva Barrow, ma lo ha marcato senza commettere sbavature. Sulla questione Osimhen, io ero in Tribuna stampa, i tifosi gridavano il suo nome per calciare il rigore e il nigeriano, c’è rimasto male in quel momento. Con il passare dei minuti ha ripreso a cercare la via della rete, andando vicino in tre circostanze. Ecco forse questo aspetto certamente dovrà curare, ma è un calciatore che tatticamente sta spostando gli equilibri e le difese fanno fatica a marcarlo”.

