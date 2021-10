SORTEGGIO EURO 2021 CALCIO FEMMINILE – Milena Bertolini: “Ci faremo trovare pronte”

Ieri pomeriggio l’Italia femminile del c.t. Milena Bertolini ha conosciuto le sue avversarie nella fase a gironi del prossimo Europeo 2021 in Inghilterra. Le azzurre affronteranno nel girone D: Francia (10 Giugno a Rotterdam) ore 20,00, Islanda e Belgio, entrambe all’Accademy di Manchester ore 20,00 (14 e 18 Giugno). Il c.t. Milena Bertolini commenta l’esito del sorteggio. “Quando si arriva in una competizione del genere tutte le avversarie che si incontrano sono forti e preparate, ci aspetta un cammino difficile dove ci confronteremo con una squadra di qualità come la Francia e con altre due nazionali molto fisiche. Per noi sarà un test molto importante, ma vogliamo farci trovare pronte”. La finalissima si giocherà il 31 Luglio a Wembley.

I gruppi di EURO 2022

Gruppo A: Inghilterra, Austria, Norvegia, Irlanda del Nord

Gruppo B: Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia

Gruppo C: Paesi Bassi, Svezia, Russia, Svizzera

Gruppo D: Francia, Italia, Belgio, Islanda