Solo il Napoli ed altre tre, in Europa, non hanno ancora subito una sconfitta

Il Napoli di Spalletti convince gara dopo gara, anzi si può dire vittoria dopo vittoria. Infatti gli azzurri, su 10 gare, ne hanno vinto nove, ed una pareggiata. La difesa partenopea, insomma è diventata una fortezza, ed in Europa sono solo quattro le squadre che non hanno ancora subito una sconfitta. In Italia, accanto al Napoli c’è il Milan, con gli stessi risultati. Poi ci si sposta in Premier League: non è al primo posto (ma al secondo) il Liverpool di Klopp che insegue il Chelsea ma da ancora imbattuto in campionato, con sei vittorie e tre pareggi. Insegue in classifica anche la sorpresa dell’anno in Germania: il Friburgo spera di poter alimentare il sogno Champions League grazie alla sua imbattibilità, con le cinque vittorie e i quattro pareggi collezionati fin qui.

