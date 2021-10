Salernitana/Napoli è caos biglietti: venduti fuori provincia ed a Bari

A giudicare dal ritmo della prevendita, lo stadio Arechi si avvicina al sold out per Salernitana-Napoli. Tuttavia non mancano grane e problemi sui biglietti, con le forze dell’ordine che hanno acceso i fari su quelli acquistati in ambito regionale, ma fuori dal territorio provinciale di Salerno, in contrapposizione alla limitazione prescritta. Monta la polemica perchè si tratterebbe in buona parte di tifosi granata residenti fuori provincia. La chiusura del settore ospiti e il divieto di trasferta ai partenopei, insomma, lenisce ma non elimina il problema ordine pubblico. Nei distinti risultano biglietti venduti a Bari, dove la tifoseria è gemellata con quella della Salernitana. Sui social, tifosi azzurri «esibiscono» il possesso dei titoli d’ingresso addirittura in curva sud. Insomma, rischia davvero di scoppiare un papocchio. Nel bailamme c’è pure la storia dei biglietti che ricompaiono (ieri ne sono stati sbloccati 700 in curva sud e 800 nei distinti; 24 ore prima i settori risultavano non disponibili) e quella di chi risiede nel napoletano ed è riuscito regolarmente ad acquistare in tribuna azzurra, come Roberto Annunziata, vicepresidente del club «Napoli Granata ‘98» di Ottaviano. Intanto ieri mattina la squadra di Colantuono si è allenata ancora a gruppi: lavoro atletico per chi ha giocato a Venezia (Ribéry, Gyomber e Strandberg si gestiscono per esserci nel derby), partitine a tema per gli altri. Restano out e indisponibili per domenica i due Coulibaly, Capezzi e Bogdan. Lavora a parte Veseli, appena guarito dal Covid.

