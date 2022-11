ONE STATION RADIO – G. Monti (add. stampa Napoli femm.): “La Sampdoria? Da domenica inizierà il nostro campionato”

Nel corso di One Station Radio, durante il programma “Serie Al femminile”, condotto da Luca Cerchione e Andrea Fiorentino, è intervenuto l’addetto stampa del Napoli femminile Gianluca Monti. “Le presenze al campo dei tifosi? Interessante come domanda, perchè credo che avere la gente al campo per il nostro movimento è fondamentale. Noi come Napoli Femminile lo sappiamo ed è per questo che cercheremo di avere quante più persone a Cercola con iniziative importanti. Sulla comunicazione è chiaro che passando al professionismo sarà un fattore importante, poi ovviamente dipende dalle società e come si vorranno comportare di conseguenza. Chi ha alle spalle club maschili avrà un atteggiamento, noi faremo in modo di venire incontro alle esigenze di sponsor e media con disponibilità e creatività. Analizzando il nostro calendario, nelle prime sei giornate, abbiamo affrontato avversarie sicuramente più forti e nei primi posti in classifica. Domenica contro la Sampdoria inizierà un ciclo di gare dove dovremo sfruttarlo al meglio. La Sampdoria? Ha in attacco Tarenzi che ha segnato in massima serie 102 reti e Martinez che noi conosciamo molto bene. In più ha Cincotta come tecnico che ha esperienza. Noi dovremo tornare al gol e avremo Soledad che ha rinunciato alla nazionale per recuperare al meglio la condizione. Valuteremo anche come torneranno le calciatrici dalle sfide internazionali e poi sarà il mister a fare le sue scelte”

