Nessuno meglio di Spalletti: 28 punti come nel 2017/18

Il Napoli batte il Bologna in scioltezza al Maradona e si regala di nuovo una notte in testa alla classifica. Gli azzurri hanno riagganciato così il Milan – che aveva battuto il Torino in anticipo – e ora dovranno pensare al derby contro la Salernitana con la forza di chi ha eguagliato la miglior partenza di sempre nella sua storia.La squadra di Spalletti , infatti, ha eguagliato il proprio record di punti dopo le prime 10 giornate di una singola stagione di Serie A, 28 come nella stagione 2017/18 con Sarri (9V, 1N), come riportato da Opta.

Fonte: Il Mattino