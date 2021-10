Napoli sul figlio d’arte svedese che gioca in Russia

Jordan Larsson, figlio della leggenda del calcio svedese Henrikh, non rinnoverà il suo contratto con lo Spartak Mosca, in scadenza il 30 giugno 2023. Lo fa sapere Aftonbladet, che precisa come il club russo sia disponibile a questo punto a trattare una cessione immediata per meno di 10 milioni di euro. Il quotidiano svedese specifica che vi sono anche club di Serie A interessati, fra cui Fiorentina, Napoli e Milan. 24 anni, Larsson in questo inizio stagone ha segnato un gol in 14 partite in tutte le competizioni.