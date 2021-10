La moviola di Edmondo Pinna – “Il VAR “aiuta” Serra sul primo rigore. Netto il secondo”

Per assegnare il primo calcio di rigore ha avuto bisogno dell’intervento dei colleghi dalla sala Var, ma richiamato davanti al video Marco Serra ha preso la decisione giusta punendo il tocco di braccio di Medel. Inizialmente l’arbitro della sezione di Torino aveva fischiato un fallo di Osimhen sul difensore rossoblù. Ma il fallo dell’attaccante del Napoli non c’era, e così Serra ha potuto correggere la sua decisione punendo il braccio alto e largo di Medel.

Il secondo rigore lo ha invece assegnato direttamente dal campo: al 15’ st Mbaye, tentando di intervenire sul pallone, tocca solo la gamba sinistra di Osimhen. Il contatto non è molto intenso, ma c’è. E il Var non può che confermare la scelta visto che la valutazione sull’intensità dell’intervento spetta esclusivamente all’arbitro in campo.

Qualche dubbio c’è sul braccio largo di Osimhen al 34’ pt che colpisce Theate nell’area del Bologna. Sarebbe stato fallo per la difesa, poteva starci l’ammonizione, ma il Var non essendoci violenza non poteva in nessun modo intervenire.

Giusto infine non assegnare il calcio di rigore reclamato dal Bologna al 41’st: sul cross basso di Sansone, Fabian Ruiz svirgola e poi tocca il pallone con il braccio, in posizione naturale. In questi casi non c’è fallo.

Fonte: E. Pinna (C dS)