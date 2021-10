L’ attacco – Non c’è bisogno di Superman, basta essere “rigorosi”!

Senza paura. L’attacco azzurro staziona spesso nell’ area di rigore avversaria, quindi il penalty ha più possibilità di esserci. Certo, occorre procurarseli e segnarli…Il Mattino vota il reparto avanzato del Napoli:

6 Lozano

Podismo garantito, ma qualche scelta sciagurata. Cerca troppo spesso l’azione personale più che il sostegno del compagno più vicino, che è quasi sempre Anguissa. Però combatte e si sbatte ed è lui a recuperare la palla al limite dell’aria che dà il via al gol di Fabian.

6.5 Osimhen

Theate e Medel hanno il compito di rallentarlo. Brilla nella ripartenza del 15’ e il suo assist per Insigne è come un cioccolatino. Anche in una serata in cui non pare Superman, si procura ben due calci di rigore e in ogni caso ogni volta che parte sembra capace di fare danni di ogni genere. Non è bella la sceneggiata con Insigne. Mezzo voto in meno.

7 Insigne

Ma altro che paura, due rigori trasformati. Altro che tirarsi indietro. Il capitano è il capitano. Le due reti dal dischetto, calciati bassi, angolati e di potenza (Skorupski intuisce ma non li può mai prendere) sono una liberazione. Non fa molto nella notte col Bologna, qualche volta patisce ma non arretra.

Fonte: Il Mattino