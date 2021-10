Il capitano ritrova la sicurezza dal dischetto: due reti imprendibili

Il raddoppio lo firma il capitano azzurro che torna a segnare su rigore dopo i due errori consecutivi con Fiorentina e Torino: un destro forte a incrociare, un penalty calciato in sicurezza. Rigore che l’arbitro Serra assegna dopo essere stato richiamato dal Var (la sua prima decisione era stata la punizione assegnata al Bologna per un fallo di Osimhen su Medel): al video rivede l’azione e punisce il fallo di mani del difensore cileno. Nel secondo tempo un secondo rigore per il Napoli, l’arbitro Serra punisce un contatto di Mbaye con Osimhen al momento del tiro del numero 9 azzurro (secondo penalty guadagnato da Victor): Insigne lo calcia in fotocopia incrociando forte, un’altra esecuzione imprendibile per Skorupski. Fonte: Il Mattino.