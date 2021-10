FOTO – Ghoulam: “Felice per la vittoria e per il mio ritorno in campo. Forza Napoli!”

Finalmente è ritornato sul terreno di gioco, Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, dopo mesi di stop per infortuni. Anche lui ha giocato, anche se pochi minuti, contro il Bologna, e queste sono le sue parole su Instagram. “Felice per la vittoria e per il mio ritorno in campo. Forza Napoli!”