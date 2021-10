[Formazioni] Salernitana-Napoli, Ribery nel ruolo di trequartista. Ballottaggio Lozano-Politano

Domenica pomeriggio allo stadio “Arechi” di Salerno, i padroni di casa allenati da Colantuono, affronteranno il Napoli, nel derby campano che in serie A non si gioca da 70 anni. Per la compagine granata diversi dubbi di formazione, compreso le condizioni dei due Coulibaly. In attacco Ribery alle spalla di Djuric e Bonazzoli. Per Spalletti invece, probabilmente ci saranno poche rotazioni, solo il ballottaggio Politano-Lozano.

Fonte: CdS