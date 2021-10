Domani il compleanno, il primo senza Diego: gli omaggi

61 anni. Li avrebbe compiuti domani, Diego Maradona. 30 ottobre, una data sempre molto celebrata a Napoli. Fin da quel 1984 quando il campionissimo argentino è sbarcato in città. Non c’è da stupirsi, quindi, se anche in sua assenza questo primo compleanno senza Diego sarà festeggiato alla grandissima. Nel giorno della festa ci saranno davvero tutti. A partire dall’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino che sarà presente al centro commerciale Jumbo di Trentola Ducenta domani mattina a partire dalle 11 per assistere di persona alla mostra fotografica di Sergio Siano «Diego Armando Maradona: il riscatto di una città attraverso lo sport». Attesa una scolaresca di circa 50 bambini provenienti dal rione Sanità. Uno di loro dopo la morte di Diego un anno fa aveva scritto come desiderio nella letterina per Babbo Natale di incontrare Maradona. La direttrice della scuola Papa Giovanni XXIII Pina Conte è rimasta colpita dal desiderio del bambino e ha voluto organizzare questa visita alla mostra fotografica per avvicinare i suoi ragazzi al Diez. Nella Stazione Centrale, fino al 9 novembre, c’è la rassegna dedicata a Maradona da Amazon, con le foto della serie televisiva “Sueño Bendito” che andrà in onda da oggi in tutto il mondo su Prime Video. A Posillipo, sulla spiaggia di Villa Martinelli, i ragazzi di Kayak Napoli faranno un disegno con la scritta “D10S” per ricordare Maradona mentre sono tanti i gruppi di tifosi e amici che si sono già dati appuntamento all’esterno del Centro Paradiso di Soccavo. Quello di Maradona è un mito che è tale da aver convinto il regista egiziano Kenawi Nohamed a girare un documentario per Al Jazeera a Napoli che sarà mandato in onda tra aprile e maggio 2022. Lo Human Festival organizzerà un simposio filosofico, ovvero un talk che invita a parlare filosofi, scrittori e giornalisti, ll Maschio Angioino di Napoli, poi, è stata organizzata una festa per Maradona. Tra gli ospiti domani Moggi, Carmando, Lino Russo, e tanti ex compagni di squadra capitanati da Renica, De Napoli e Romano. A ritirare il premio “Per sempre con Diego”, ci sarà suo figlio Diego jr