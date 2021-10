Di Marzio, allenatore: “Il Napoli a Salerno deve giocare da Champions”

Su Radio Marte, è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore, ecco le sue parole: “Il Napoli si conferma come squadra da Scudetto, in questo momento ci sono davanti le squadre che fanno un calcio migliore. L’Inter? Merita di essere considerata una favorita. Quanti punti farà tra Roma e Inter il Milan? Il Napoli potrebbe approfittarne ma a volte le partite che sembrano facili possono generare delle imboscate o delle trappole. Anche domenica a Salerno per me è un’imboscata, il Napoli deve giocare come se fosse una partita di Champions League. Chiaramente sono meglio queste partite qui che non incontrare il Milan o l’Inter, però secondo me ogni partita fa storia sé. In questo momento il Napoli è in forma sotto molti aspetti e tanti giocatori mi hanno meravigliato, specialmente Rrahmani.